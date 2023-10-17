Сборные Украины и Мальты всего дважды до этого играли друг против друга. 6 июня 2017 года наша команда неожиданно проиграла в товарищеском матче. А 19 июня 2023 года в отборе на Евро-2024 украинцы одержали победу. 17 октября 2023 года нам снова нужно побеждать.

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Матч Мальта – Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кале. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Это впервые сборная Украины проведет матч на Мальте.

Сборная Украины проведет матч в синем комплекте формы. Сборная Мальты сыграет в красном.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарына, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбык, 15. Назарий Русин, 18. Владислав Ванат.

Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Тарас Степаненко.

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Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина

Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна по региональным каналам Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч Мальта – Украина из-за условий договора.

Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет производиться только на платформе Megogo.

Текстовая онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов.