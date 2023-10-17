Сборная Украины проводит свой предпоследний матч квалификации Евро-2024 против Мальты. Для сохранения шансов на прямой выход команду Реброва устраивает только победа, пишет 24 канал.

Следите с нами Мальта – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Игра началась неудачно для "сине-желтых", ведь хозяева открыли счет на 12-й минуте. Впрочем, на перерыв Украина таки смогла пойти лидером. Сначала Камензули забил автогол после прострела Судакова.

А за три минуты до окончания первого тайма Украина заработала пенальти. Джозеф Мбонг сбил в своей площадке Мудрика. Приговор уверенно реализовал прошедшего вратаря Довбика. Для игрока Жироны это седьмой гол за сборную.

Видео гола Артема Довбика: