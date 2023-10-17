Сборная Украины провалила дебют матча, пропустив гол из-за собственных ошибок в защите. Однако в конце первого тайма "сине-желтые" сумели отыграться, пишет 24 Канал.

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Преимущество в классе подопечных Сергея Реброва сказалось на 38-й минуте матча. Георгий Судаков на левом фланге обыграл соперника и нанес удар, который шел мимо ворот.

Игрок сборной Мальты Камендзули пытался выбить неудачный удар хавбека Шахтера, но поскользнулся и отправил мяч в свои ворота. Благодаря забавному автоголу украинцы сравняли счет во встрече.

Видео автогола Камендзули