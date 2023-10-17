Дуже непростим виявився матч проти аутсайдера групи С для підопічних Сергія Реброва. Проте "синьо-жовті" зуміли здобути вольову перемогу (3:1), пише 24 Канал.

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Українці першими пропустили м'яч. Помилками в центрі захисту скористався форвард Мальти Мбонг. Проте згодом "синьо-жовті" зуміли переломити хід зустрічі.

Спочатку Судаков спантеличив суперника своєї незграбним ударом, після якого у власні ворота відправив Камендзулі. А згодом Довбик з пенальті вивів нашу команду вперед.

А фінальну крапку в цьому нервовому поєдинку поставив Михайло Мудрик. Вінгер Челсі у фірмовому стилі здійснив ривок лівим флангом, який завершив ефектним голом у ворота Мальти. До речі, цей гол став дебютним для Михайла у збірній України.

Відео голу Мудрика