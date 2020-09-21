Маліновським зацікавився амбітний клуб АПЛ
Українським півзахисником Русланом Маліновським, який виступає за італійську "Аталанту", зацікавився англійський "Лідс", який цього сезону повернувся в АПЛ. Українець може змінити прописку на англійську.
Про інтерес зі сторони англійського клубу повідомило видання The Telegraph.
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Несподівана зацікавленість від "Лідса"
Боси "Лідса" не змогли домовитися про перехід хавбека "Удінезе" Родріго де Пауля, тому звернули погляд на гравця збірної України.
Перехід Маліновського може обійтися англійцям у 20 мільйонів фунтів. Це трохи менше 22-х мільйонів євро). Головний тренер Марсело Б'єлса створить серйозну конкуренцію для півзахисника Пабло Ернандеса, якщо таки домовиться про трансфер українця.
"Лідс" досить непогано розпочав новий сезон в АПЛ. У їх активі одна поразка та одна звитяга. Команда Б'єлси набрала у двох матчах три залікові пункти. "Лідс" в останньому матчі проти "Фулхема" переміг суперника 4:3.
- Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.
- На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.
- Також Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.