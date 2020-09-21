Українським півзахисником Русланом Маліновським, який виступає за італійську "Аталанту", зацікавився англійський "Лідс", який цього сезону повернувся в АПЛ. Українець може змінити прописку на англійську.

Про інтерес зі сторони англійського клубу повідомило видання The Telegraph.

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Несподівана зацікавленість від "Лідса"

Боси "Лідса" не змогли домовитися про перехід хавбека "Удінезе" Родріго де Пауля, тому звернули погляд на гравця збірної України.

Перехід Маліновського може обійтися англійцям у 20 мільйонів фунтів. Це трохи менше 22-х мільйонів євро). Головний тренер Марсело Б'єлса створить серйозну конкуренцію для півзахисника Пабло Ернандеса, якщо таки домовиться про трансфер українця.

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"Лідс" досить непогано розпочав новий сезон в АПЛ. У їх активі одна поразка та одна звитяга. Команда Б'єлси набрала у двох матчах три залікові пункти. "Лідс" в останньому матчі проти "Фулхема" переміг суперника 4:3.