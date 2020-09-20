Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в контрольном матче против команды "Комо". Украинец присоединился к разгрому соперника.

"Аталанта" продолжает активную подготовку к старту нового сезона в Серии А. Команда Малиновского провела очередной спарринг против клуба "Комо", который уверенно победила 5:1, пишет 24 канал.

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Клуб "Комо" выступает в третьей по силе лиге Италии. Украинец записал свою фамилию на табло при счете 2:0. Малиновский замкнул прекрасную передачу с фланга, но не обрабатывая мяч пробил слета. Голкипер сыграл не слишком уверенно и дал мячу залететь в ворота.

Дублями за "Аталанту" также отличились Муриель и Толо. Футболисты "Комо" смогли лишь однажды огорчить голкипера соперника.

Свой стартовый поединок в сезоне-2020/21 итальянской Серии А "Аталанта" сыграет уже 26 сентября на выезде против "Торино".

Всего Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Также Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.

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