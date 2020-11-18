Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинул расположение главной команды страны. теперь его ожидает изоляция, которую он проведет наедине.

Руслан Малиновский уже покинул Швейцарию, где находился со сборной Украины, пишет Calcio Atalanta. Именно там у полузащитника оказался положительный тест на коронавирус.

Стоящее Украина подаст протест, если сборной засчитают техническое поражение в матче со Швейцарией

Малиновский возвращается в Италию на автомобиле. Но домой игрок попасть не сможет. Как и на базу клуба. Он вынужден отбыть изоляцию наедине, чтобы не подвергать угрозе жизни жены Роксаны и дочери Оливии.

При условии, что у Малиновского не будет симптомов коронавируса, игрок сможет поддерживать форму с помощью так называемых "умных тренировок". Вернуться к полноценным тренировкам с командой игрок сможет лишь после отрицательного теста на коронавирус.

Коронавирус в сборной Украины: главное

Полузащитник Руслан Малиновский получил положительный результат теста на коронавирус во вторник, 17 ноября, в день матча против Швейцарии. Он стал шестым игроком, который у которого обнаружили коронавирус уже в Швейцарии (еще один положительный тест был у тренера по физподготовке Ивана Баштового). Кроме того, четыре положительных теста на коронавирус игроки сборной Украины получили еще находясь в Германии.

Власти кантона Люцерн не дали разрешение на проведение матча Швейцария – Украина из-за массовой вспышки коронавируса в сборной Украины.

УЕФА отменил проведение этого матча. И теперь его результат будет определять Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА.

От решения УЕФА зависит останется ли сборная Украины в элитном дивизионе Лиги наций.​

Из-за карантина Малиновский точно пропустит матчи против "Специи" в чемпионате Италии. Игра запланирована на субботу, 21 ноября. И вряд ли будет готов к матчу Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в Англии в среду, 25 ноября.