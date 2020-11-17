Руководство Украинской ассоциации футбола подаст протест, если матч между сборными Швейцарии и Украины не состоится, а нашей команде засчитают техническое поражение.

Техническое поражение сборной Украины является одним из вариантов, который может принять УЕФА. О готовности подать протест сообщает Sport Arena.

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При этом пути разрешения ситуации есть и другие – матч могут перенести в другой город (игра должна была состояться в Люцерне). Или же за сборную Украины сыграют футболисты, которых не отправили на карантин (фактически новая команда).