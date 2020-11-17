Украина подаст протест, если сборной засчитают техническое поражение в матче со Швейцарией
Руководство Украинской ассоциации футбола подаст протест, если матч между сборными Швейцарии и Украины не состоится, а нашей команде засчитают техническое поражение.
Техническое поражение сборной Украины является одним из вариантов, который может принять УЕФА. О готовности подать протест сообщает Sport Arena.
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При этом пути разрешения ситуации есть и другие – матч могут перенести в другой город (игра должна была состояться в Люцерне). Или же за сборную Украины сыграют футболисты, которых не отправили на карантин (фактически новая команда).
- Напомним, что в сборной Украины перед матчем со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября, обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом. 16 ноября положительные ПЦР-тесты оказались у вратаря Дмитрия Резника, защитника Эдуарда Соболя и полузащитника Евгения Макаренко. Во вторник, 17 ноября, положительные тесты сдали защитник Сергей Кривцов, полузащитник Руслан Малиновский и нападающий Жуниор Мораес. Еще один положительный тест – у тренера по физподготовке Ивана Баштового. При этом Кривцов и Мораес в свое время уже переболели коронавирусом, а в их организме были антитела.
- Несмотря на это, сборная Украины была готова провести матч. Ведь команда имела 13 игроков, которые необходимы в заявке на игру.
- Проведение игры поддерживали и в УЕФА. Однако запретили проведение матча власти Люцерна.
- Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.
- Стоит добавить, что вспышка коронавируса возникла не только в сборной Украины. Двое игроков сборной Швейцарии тоже сдали положительный тест на коронавирус.
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