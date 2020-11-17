Сборная Украины по футболу утром 17 ноября получила результаты повторного ПЦР-тестирования. Результаты трех футболистов "сине-желтых" оказались положительными.

Как информирует сайт УАФ, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

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Украина хочет заявить Кривцова и Мораеса

Сообщается, что сборная Украины уточняет информацию о трех представителях "Шахтера" – Кривцове, Мораесе и Баштовом.

В частности, все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание на данный момент.

УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.

Сборная Украины выехала на утреннюю тренировку без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос возможного участия Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн.

Состоится ли матч

16-го ноября в сборной Украины положительные тесты на коронавирус сдали трое футболистов: Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык.

Поэтому поединок Швейцария – Украина оказался под угрозой срыва.

УАФ информирует, что продолжается предматчевое совещание и УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей.

Внимание. Матч Швейцария – Украина должен начаться в 21:45. Сборные определят, кто останется в сильнейшем дивизионе Лиги наций.