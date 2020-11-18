Півзахисник збірної України Руслан Маліновський покинув розташування головної команди країни. тепер на нього очікує ізоляція, яку він проведе наодинці.

Руслан Маліновський вже покинув Швейцарію, де перебував зі збірною України, пише Calcio Atalanta. Саме там у півзахисника виявився позитивний тест на коронавірус.

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Маліновський повертається до Італії на автомобілі. Але додому гравець потрапити не зможе. Як і на базу клубу. Він змушений відбути ізоляцію на одинці, щоб не піддавати загрозі життя дружини Роксани та доньки Олівії.

За умови, що в Маліновського не буде симптомів коронавірусу, гравець зможе підтримувати форму за допомогою так званих "розумних тренувань". Повернутися до повноцінних тренувань з командою гравець зможе лише після негативного тесту на коронавірус.

Коронавірус у збірній України: головне

Півзахисник Руслан Маліновський отримав позитивний результат тесту на коронавірус у вівторок, 17 листопада, в день матчу проти Швейцарії. Він став шостим гравцем, який у якого виявили коронавірус вже у Швейцарії (ще один позитивний тест був у тренера з фізпідготовки Івана Баштового) . Окрім того, чотири позитивні тести на коронавірус гравці збірної України отримали, ще перебуваючи у Німеччині.

. Окрім того, чотири позитивні тести на коронавірус гравці збірної України отримали, ще перебуваючи у Німеччині. Влада кантону Люцерн не дала дозвіл на проведення матчу Швейцарія – Україна через масовий спалах коронавірусу в збірній України.

УЄФА скасував проведення цього матчу. І тепер його результат буде визначати Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА.

Від рішення УЄФА залежить чи залишиться збірна України в елітному дивізіоні Ліги націй.

Через карантин Маліновський точно пропустить матчі проти "Спеції" в чемпіонаті Італії. Гра запланована на суботу, 21 листопада. І навряд чи буде готовий до матчу ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" в Англії в середу, 25 листопада.