Между Петраковым и Малиновским не было критических расхождений

Журналист Игорь Цыганик сообщал якобы разговор между Петраковым и Малиновским состоялся по инициативе главы УАФ Андрея Павелко. Однако в "ТаТоТаке" опровергли эту информацию.

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По данным "ТаТоТаке", Павелко не имел отношения к телефонному разговору тренера сборной Украины и полузащитника итальянской Аталанты.

Сообщается, что между Петраковым и Малиновским не было критических разногласий. Инициатором разговора стал футболист, который позвонил наставнику.

Петраков и Малиновский выяснили все нюансы и футболист получит вызов в национальную команду.

Почему Малиновский не получал вызов в сборную Украины