Между Петраковым и Малиновским не было критических расхождений
Журналист Игорь Цыганик сообщал якобы разговор между Петраковым и Малиновским состоялся по инициативе главы УАФ Андрея Павелко. Однако в "ТаТоТаке" опровергли эту информацию.
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По данным "ТаТоТаке", Павелко не имел отношения к телефонному разговору тренера сборной Украины и полузащитника итальянской Аталанты.
Сообщается, что между Петраковым и Малиновским не было критических разногласий. Инициатором разговора стал футболист, который позвонил наставнику.
Петраков и Малиновский выяснили все нюансы и футболист получит вызов в национальную команду.
Почему Малиновский не получал вызов в сборную Украины
- В сентябре сборная Украины провела два матча в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).
- Малиновский не попал в основной состав в обоих поединках. После игры с Францией Петраков рассказал, что Руслан обиделся на него за то, что не попал в основной состав.
- Руслан утверждает, что не обижался на тренера.
- Также в сентябре сборная Украины сыграла спарринг с Чехией. Малиновский попросил у Петракова отпустить его в Аталанту и футболист вместе с другими игроками покинул сборную.
- На октябрьские матчи сборной Украины Малиновский уже получил вызов. Футболист заявил, что готов вернуться в команду. 21 октября стало известно, что Руслан получит вызов в сборную.