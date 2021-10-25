Між Петракова та Маліновським не було критичних розбіжностей
Журналіст Ігор Циганик повідомляв буцімто розмова між Петраковим та Маліновським відбулася за ініціативи глави УАФ Андрія Павелка. Проте в "ТаТоТаке" спростували цю інформацію.
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За даними "ТаТоТаке", Павелко не мав відношення до телефонної розмови тренера збірної України та півзахисника італійської Аталанти.
Повідомляється, що між Петракова та Маліновським не було критичних розбіжностей. Ініціатором розмови став футболіст, який зателефонував наставнику.
Петраков та Маліновський з'ясували всі нюанси й футболіст отримає виклик у національну команду.
Чому Маліновський не отримував виклик у збірну України
- У вересні збірна України провела два матчі у відборі на ЧС-2022 проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1).
- Маліновський не потрапив до основного складу в обох поєдинках. Після гри з Францією Петраков розповів, що Руслан образився на нього через те, що не потрапив до основного складу.
- Руслан переконує, що не ображався на тренера.
- Також у вересні збірна України зіграла спаринг з Чехією. Маліновський попросив у Петракова відпустити його в Аталанту й футболіст разом з іншими гравцями покинув збірну.
- На жовтневі матчі збірної України Маліновський вже не отримав виклик. Футболіст заявив, що готовий повернутися у команду. 21 жовтня стало відомо, що Руслан отримає виклик у збірну.