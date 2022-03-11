Малиновский посвятил гол в Лиге Европы всем жертвам войны в Украине: видео момента

Руслан Малиновский сравнял счет в матче Аталанты в Лиге Европы. Украинский полузащитник отличился в воротах Байера.

Трогательный поступок Малиновского

Руслан Малиновский получил место в стартовом составе Аталанты и отблагодарил Джану Пьеро Гасперини эффективной игрой. Украинец не только забил гол, но и отличился двумя ассистами на нападающем Луисе Муриеле.

Стоит увидеть Могут плакаты себе в ж*пу засунуть, – Зозуля о баннере Аталанты с Малиновским и Миранчуком

На 23-й минуте украинец обыгрался с Муриэлем и сравнял счет в поединке – 1:1. Свой гол Малиновский посвятил всем жертвам войны в Украине, которую 24 февраля развернула Россия. Он поднял руки к небу и сказал что-то.

Руслан забил свой 10-й гол и сделал в этом сезоне уже 4 ассиста. Его игру высоко оценили эксперты.

Первая встреча в 1/8 финала Лиги Европы закончилась победой Аталанты над Байером со счетом 3:2.

Видео гола Малиновского

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!