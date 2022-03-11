Зворушливий вчинок Маліновського

Руслан Маліновський отримав місце у стартовому складі Аталанти та віддячив Джану П'єро Гасперіні ефективною грою. Українець не лише забив гол, а й відзначився двома асистами на нападнику Луїса Муріеля.

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На 23-й хвилині українець обігрався з Муріелем та зрівняв рахунок у поєдинку – 1:1. Свій гол Маліновський присвятив усім жертвам війни в Україні, яку 24 лютого розгорнула Росія. Він підійняв руки до неба та промовив щось.

Цікаво. Руслан забив свій 10-й гол та зробив у цьому сезоні вже 4 асисти. Його гру високо оцінили експерти.

Перша зустріч в 1/8 фіналу Ліги Європи закінчилась перемогою Аталанти над Баєром із рахунком 3:2.

Відео голу Маліновського

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