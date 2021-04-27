Символическая сборная Серии А

В последней игре против Болоньи Руслан Малиновский отметился голом и ассистом. В общем матч завершился разгромной победой Аталанты (5: 0). Украинец в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Интересно Покоритель Европы: достижение Малиновского, которое не может превзойти ни один футболист

Лидер сборной Украины получил одну из самых высоких оценок – 9.4. Также в этой команде есть еще два игрока Аталанты – Луис Муриэль и защитник Кристиан Ромеро. Нападающий получил одинаковую оценку с Русланом 9.4. А вот центрбеку клуба из Бергамо отдали эксперты 8.2

В этом сезоне Малиновский провел в "черно-синей" футболке 37 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

За последние 6 поединков украинский футболист забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Добавим, что после такой игры, им серьезно заинтересовался Интер.

Символическая сборная недели Серии А / Скриншот из WhoScored