Відзнака для Маліновського

Руслан Маліновський перетворюється на одного з лідерів італійської команди. Футболіст в останніх 6 матчах забив 4 голи та віддав 3 асисти.

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Пресслужба Аталанти присвятила гравцю збірної України невеличкий ролик, показавши його результативні дії. Сам Руслан прокоментував визнання. Маліновський зізнався, що не очікував стати найкращим футболістом місяця у команді. Усі показували високий рівень футболу, щоб перевтілювалось у відмінні результати.

Думаю, важко вибрати кращих серед них. Але я радий, спасибі всім. У цей час всі матчі важкі. Важливі матчі не тільки з командами верху таблиці, але і зустрічі проти тих, хто бореться за виживання у Серії А. Звичайно, потрібно намагатися набрати максимум очок в матчах, що залишилися
– розповів Маліновський.

Відео присвячене Маліновському

 