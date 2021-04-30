Відзнака для Маліновського

Руслан Маліновський перетворюється на одного з лідерів італійської команди. Футболіст в останніх 6 матчах забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Цікаво Кращий за українця у Європі лише Мессі: чи перейде Маліновський в Інтер

Пресслужба Аталанти присвятила гравцю збірної України невеличкий ролик, показавши його результативні дії. Сам Руслан прокоментував визнання. Маліновський зізнався, що не очікував стати найкращим футболістом місяця у команді. Усі показували високий рівень футболу, щоб перевтілювалось у відмінні результати.

Думаю, важко вибрати кращих серед них. Але я радий, спасибі всім. У цей час всі матчі важкі. Важливі матчі не тільки з командами верху таблиці, але і зустрічі проти тих, хто бореться за виживання у Серії А. Звичайно, потрібно намагатися набрати максимум очок в матчах, що залишилися

– розповів Маліновський.

У цьому сезоні українець провів у "чорно-синій" футболці 37 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

За останні 6 поєдинків українському футболісту вдалось встановити дивовижну статистику, яку не може перевершити жоден півзахисник п'ятірки найкращих європейських ліг.

Українець став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Кращий результат лише у аргентинця Ліонеля Мессі.

Легіонер із України втретє за місяць потрапив у символічну збірну туру Серії А за версією WhoScored.

Відео присвячене Маліновському