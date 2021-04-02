Украинский боксер супертяжелой весовой категории Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о своей фразе, что он готов попробовать себя в UFC.

Как оказалось, претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе просто пошутил. Сейчас вопрос о переходе Усика в UFC не стоит, ведь Александру еще есть что доказывать в боксе.

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Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли,

– сказал он.

"Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC – быстро прогрессирующий вид спорта, где многие ребята проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", – подытожил боксер в прямом эфире инстаграма.

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