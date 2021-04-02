Усик назвал условие своего перехода в UFC
Украинский боксер супертяжелой весовой категории Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о своей фразе, что он готов попробовать себя в UFC.
Источник:XSport
Как оказалось, претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе просто пошутил. Сейчас вопрос о переходе Усика в UFC не стоит, ведь Александру еще есть что доказывать в боксе.
Смотрите также Готов попробовать себя в UFC, – Усик получил неожиданное предложение
Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли,
– сказал он.
"Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC – быстро прогрессирующий вид спорта, где многие ребята проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", – подытожил боксер в прямом эфире инстаграма.
Усик – Джойс: эпопея потенциального боя
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но, чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует сразиться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- По словам Эгиса Климаса, который является менеджером украинца, бой между британцем и Усиком все еще возможен. Оба боксера из Великобритании договорились между собой о совместном поединке, но места и даты боя все еще до сих пор нет.
- Команда Александра также никак не может прийти к согласию с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.
Поделиться новостью