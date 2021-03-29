Легковес UFC Дастин Порье назвал дату третьего поединка против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора МакГрегора.

Порье в социальных сетях намекнул, что переговоры о третьем бое с ирландцем МакГрегором близки к завершению, и опубликовал возможную дату поединка.

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"10 июля", – говорит пост Порье в твиттере.

July 10th — The Diamond (@DustinPoirier) March 28, 2021

Что известно о противостоянии Порье – МакГрегор

В первом бою, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, который прошел в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. В его ровесника МакГрегора 22 победы и пять поражений.

Что касается вакантного титула, то за него поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, поединок состоится в мае 2021 года.