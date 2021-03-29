Порье назвал дату третьего боя с МакГрегором
Легковес UFC Дастин Порье назвал дату третьего поединка против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора МакГрегора.
Источник:24 канал
Порье в социальных сетях намекнул, что переговоры о третьем бое с ирландцем МакГрегором близки к завершению, и опубликовал возможную дату поединка.
Смотрите также В UFC подтвердили дату третьего боя МакГрегор – Порье
"10 июля", – говорит пост Порье в твиттере.
Что известно о противостоянии Порье – МакГрегор
В первом бою, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, который прошел в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. В его ровесника МакГрегора 22 победы и пять поражений.
Что касается вакантного титула, то за него поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, поединок состоится в мае 2021 года.
Поделиться новостью