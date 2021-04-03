МакГрегор підтвердив бій проти Пор'є та назвав дату
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є проведуть третій бій. Їх поєдинок стане головним на вечорі боїв UFC 264 10 липня.
Джерело:твіттер МакГрегора
Дату бою підтвердив і сам МакГрегор, опублікувавши відповідне повідомлення у твіттері.
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"Бій заброньовано. 10 липня ви побачите хто такий МакГрегор. Налаштувався і цілковито знищу", – написав МакГрегор.
Варто додати, що перед тим цю ж дату підтвердив і Пор'є. А в UFC погодили проведення третього бою між бійцями.
Третій бій МакГрегор – Пор'є
- Для обох бійців це буде третій бій в рамках UFC. Поки кожен з них має по одній перемозі.
- Вперше вони зустрілися в октагоні 27 вересня 2014 року на UFC 178. Тоді МакГрегор переміг ще у першому раунді.
- Другий їх бій відбувся 24 січня 2021 року. Цього разу Пор'є взяв реванш. У другому раунді він відправив закривавленого МакГрегора в нокаут.
- Пор'є міг претендувати на чемпіонський бій, але обрав саме МакГрегора як наступного суперника.
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