Действительно ли Тайсон нокаутировал реслера?

54-летний Майк Тайсон не должен был выходить в ринг, ведь обещал не вмешиваться в противостояние между Крисом Джерико и Даксом Харвудом.

Примечательно Льюис готов вернуться на ринг ради реванша для "Железного Майка"

Однако реслер Кэш Виллер попытался помешать поединку, чтобы помочь Даксу победить. Он даже схватил бейсбольную биту в надежде нанести удар по Джерико.

В решающий момент появился "Железный Майк" и отправил Виллера в нокаут.

После удара фанаты реслинга начали дискуссию, был ли удар Тайсона настоящим. Как известно, реслинг – театральное шоу, поэтому удары наносят по показательной траектории.

Однако после удара на лице Виллера якобы появилась гематома.

Касательно Джерико, то он одержал победу и поблагодарил Майка Тайсона за поддержку.

Майк Тайсон в 2020 году вернулся в бокс и провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Встреча боксеров завершилась ничьей. Иностранные СМИ пишут, что следующим соперником Тайсона может стать Эвандер Холифилд.