Действительно ли Тайсон нокаутировал реслера?
54-летний Майк Тайсон не должен был выходить в ринг, ведь обещал не вмешиваться в противостояние между Крисом Джерико и Даксом Харвудом.
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Однако реслер Кэш Виллер попытался помешать поединку, чтобы помочь Даксу победить. Он даже схватил бейсбольную биту в надежде нанести удар по Джерико.
В решающий момент появился "Железный Майк" и отправил Виллера в нокаут.
После удара фанаты реслинга начали дискуссию, был ли удар Тайсона настоящим. Как известно, реслинг – театральное шоу, поэтому удары наносят по показательной траектории.
Однако после удара на лице Виллера якобы появилась гематома.
Касательно Джерико, то он одержал победу и поблагодарил Майка Тайсона за поддержку.