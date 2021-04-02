Третий бой между Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном все-таки состоится. 58-летний Холифилд попросил "Железного Майка" не повторять скандальных ошибок прошлого.

Третьему бою все-таки быть

Недавно Эвандер Холифилд намекнул на то, что Майк Тайсон испугался третьего поединка между боксерами. Однако уже опроверг эту информацию.

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Легендарные боксеры должны выйти на ринг 29 мая на 75-тысячной Hard Rock Stadium в Майами (США). Для "Железного Майка" этот бой будет третьим против Эвандера. Первые два состоялись в 1996 и 1997 годах. Майк еще не знает вкуса побед против этого соперника, поэтому у Тайсона есть возможность взять реванш.

Ранее представитель команды Холифилда сообщил, что Тайсон отказался от гонорара в 25 миллионов долларов за участие в поединке.

Холифилд в своем обращении вспомнил скандальный эпизод в их втором поединке, когда Тайсон откусил кусок уха Эвандеру и получил за это дисквалификацию.

Все в силе! Я готов! Только на этот раз будем драться, а не кусаться,

– написал Холифилд.