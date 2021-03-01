Леннокс Льюис, нанесший поражение Майку Тайсону, готов провести еще один поединок с американцем. Все будет зависеть от интереса фанатов к такому возможному бою.

Потенциальный реванш

Вот так Холифилд заявил о бое с Тайсоном, который принесет космические 200 миллионов долларов

В интервью Леннокс заявил, что не прочь дать Тайсону реванш: "Если бы болельщики захотели этого, мы, вероятно, обсудили бы такую возможность".

Как признается британский боксер, сейчас в его жизни нет никакой мотивации, чтобы вернуться снова на ринг. 55-летний олимпийский чемпион в супертяжелом весе рассказал, что стороны могут обсудить потенциальный бой между легендами бокса.

Интересно, что Тайсон уже провел один выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Поединок завершился ничьей, но такой результат разозлил "Железного Майка", который хотел победить.

Сразу после оглашения результата Майк сказал пару нецензурных слов в сторону судей и покинул ринг. А конферансье Майк Баффер и вообще отказался объявлять ничью. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после боя.

Леннокс Льюис и Майк Тайсон: коротко о первом бое

Боксеры выходили на один ринг в июне 2002 года. На кону стояли все чемпионские пояса WBC, IBF и IBO британца и вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Поединок продолжался при преимуществе Леннокса и логично завершился его победой в 8 раунде – Тайсон ушел в нокаут. После победы над американцем Льюис в июне 2003 года победил украинца Виталия Кличко и завершил карьеру.