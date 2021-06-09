Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг после скандала в бою с Джонсом

Легендарный Майк Тайсон уже скоро вернется на ринг. 54-летний американский боксер планирует провести бой осенью 2021 года.

Новый вызов для Тайсона

Тренер боксера Рафаэль Кордейро поделился планами американского боксера. "Железный Майк" проведет бой в сентябре 2021 года.

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Сейчас боксер продолжает тренироваться и поддерживать форму. По графику Майк Тайсон должен вернуться на ринг осенью этого года. Правда, наставник не исключил, что их планы могут измениться. Пока неизвестно, кто будет соперником Майка.

Его компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре,

– заявил Кордейро.