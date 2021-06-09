Новий виклик для Тайсона
Тренер боксера Рафаель Кордейро поділився планами американського боксера. "Залізний Майк" проведе бій у вересні 2021 року.
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Зараз боксер продовжує тренуватись та підтримувати форму. За графіком Майк Тайсон повинен повернутись на ринг восени цього року. Щоправда, наставник не заперечив, що їх плани можуть змінитись. Наразі невідомо, хто буде суперником Майка.
Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні,
– заявив Кордейро.
- У 2020 році Тайсон повернувся у бокс і провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого. Зустріч боксерів завершилася нічиєю та скандальною поведінкою Майка. Раніше повідомлялось, що наступним суперником Тайсона може стати Евандер Холіфілд. Ці легенди могли втретє вийти на один ринг. Інформацію про поєдинок підтвердив Холіфілд. Та несподівано сторони не змогли домовитися про гроші за бій.
- Також іноземні ЗМІ інформували, що "Залізний Майк" може побитись з Ленноксом Льюїсом. Дата двобою анонсувалась якраз на вересень 2021 року.