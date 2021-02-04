Одна из лучших легкоатлеток мира из Украины Ярослава Магучих прокомментировала свое яркое выступление в словенской Банска-Быстрице. Девушка признается, что это все в прошлом и готовится к еще большим высотам.

Источник: XSPORT

Ярослава Магучих 2 февраля провела феноменальный старт в новом 2021 году. 19-летняя украинская легкоатлетка не только опередила свою землячку Юлию Левченко в борьбе за "золото", но и побила несколько рекордов.

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Скромное мнение лучшей легкоатлетки мира

Девушка поделилась впечатлениями от соревнований. Ярослава не думала, что такой результат ей удастся покорить: "несколько первых секунд смотрела, что планка стоит на месте. Сначала была радость и счастье, сейчас думаю – надо работать дальше, прыгать еще выше, отбросить этот результат и тренироваться дальше".

Украинка призналась, что уже соскучилась о поддержке болельщиков на трибунах, которые добавляли бы дополнительной силы легкоатлеткам. Она уже хочет услышать живые аплодисменты фанатов, а не виртуальные через интернет.

После 2,03 думали, какую планку поставить – 2,05 или 2,06. 2,05 – был рекордом соревнований, который поставила Бланка Влашич, поэтому хотелось уже побить его. Самой хочется прыгать еще выше на чемпионате Украины. Но главный старт сезона – чемпионат Европы в Польше,

– подытожила Магучих.

Как Магучих побила рекорды: коротко

До высоты 1.96 Магучих боролась за золотую награду с другой украинкой Юлией Левченко, с которой в прошлом году шла нога в ногу на соревнованиях. Это произошло и в новом году. Но вот планка на 1.96 стала последней высотой Левченко на этих соревнованиях.

Магучих с первой попытки взяла как 1.99 метра, так и 2.01 метра. Левченко после неудачной попытки на 1.99 метра перенесла высоту на 2.01 метра, но ее не взяла. На этом Ярославу было уже не остановить. Девушка взяла не только высоту 2.03, а впоследствии – и 2.06 метра.

Такой результат позволил легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении. Также результат Магучих стал рекордом и для Украины. Это третий результат за всю историю женских прыжков в высоту.

Эта победа стала третьей подряд в новом 2021 году для Магучих. Сначала она в Киеве с высотой 2.02 повторила рекорд Украины в помещении. А уже через несколько дней ей не было равных в Италии – 2 метра.



Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24