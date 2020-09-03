Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, Ярослава Магучих является одной из претенденток на звание лучшей легкоатлетки августа в Европе. Она показала высокие результаты в начале сезона, которые не смогли не оценить эксперты.

Украинка поборется с тремя конкурентками за эту награду. European Athletics открыла голосование за лучшую легкоатлетку.

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Список претенденток

Швейцарская бегунья Айла дель Понте

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих

Британка Лаура Муир, специализирующаяся на беге на 1000 м

Голландка Надин Виссер (бег на 100 м с барьерами).

Как начала сезон Ярослава Магучих

Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Монако. Сильной конкуренткой для Магучих была другая украинка Юлия Левченко. Обоим украинкам покорилась высота 1,98 м. Но Магучих использовала меньшее количество попыток для этого, чем Левченко, поэтому вышла победительницей в этом противостоянии. К сожалению, прыгнуть на высоту 2,01 девушкам не удалось.

Магучих поднялась на вторую ступень пьедестала на турнире "Мемориал Ирэны Шевиньской" в Быдгоще. Легкоатлетка показала высоту 1,97 м. Опять же соперницей стала Левченко, которая смогла опередить Ярославу. Магучих планку на высоте 2 м не преодолела, а Левченко с третьей попытки с задачей справилась.

В Стокгольме обе украинки снова оставили позади других соперниц. Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 м. Ярослава сделала это с первой попытки, а Левченко понадобилось три подхода. После этого они начали брать высоту в 2 м. Ее только с третьей попытки преодолела Магучих, а Левченко так и не смогла. Впоследствии Ярослава пыталась взять высоту в 2,03 м. Но три попытки оказались неудачными.