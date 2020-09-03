Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, Ярослава Магучіх є однією із претенденток на звання найкращої легкоатлетки серпня у Європі. Вона показала високі результати на початку сезону, які не змогли не оцінити експерти.

Українка побореться із трьома конкурентками за цю нагороду. European Athletics відкрила голосування за найкращу легкоатлетку.

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Список претенденток

Швейцарська спринтерка Айла дель Понте

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх

Британка Лаура Муїр, що спеціалізується на бігові на 1000 м

Нідерландка Надін Віссер (біг на 100 м з бар'єрами).

Як розпочала сезон Ярослава Магучіх

Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у Монако. Найсильнішою конкуренткою для Магучіх була інша українка Юлія Левченко. Обидвом українкам підкорилась висота 1,98 м. Але Магучіх використала меншу кількість спроб для цього, ніж Левченко, тому вийшла переможницею у цьому протистоянні. На жаль, стрибнути на висоту 2,01 дівчатам не вдалось.

Магучіх піднялась на другу сходинку п'єдесталу на турнірі "Меморіал Ірени Шевінської" в Бидгощі. Легкоатлетка показала висоту 1,97 м. Знову ж таки суперницею стала Левченко, яка змогла випередити Ярославу. Магучіх планку на висоті 2 м не здолала, а Левченко з третьої спроби з завданням впоралася.

У Стокгольмі обидві українки знову залишили позаду інших суперниць. Магучіх та Левченко подолали висоту в 1,98 м. Ярослава зробила це з першої спроби, а Левченко знадобилося три підходи. Після цього вони почали брати висоту в 2 м. Її лише з третьої спроби подолала Магучіх, а Левченко так і не змогла. Згодом Ярослава намагалася взяти висоту в 2,03 м. Але три спроби виявилися невдалими.