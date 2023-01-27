"Есть моменты, которые больше спорта": шведские лыжницы устроят бойкот в случае допуска россиянок

Международные спортивные федерации начинают задумываться о возвращении к соревнованиям спортсменов враждебных стран. Одной из них является лыжная федерация.

Такая идея возможного возвращения лыжниц из России понравилась далеко не всем. Первыми против этого выступили звездные представительницы Швеции Эмма Рибом, Майя Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон.

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Сван: Ситуация остается неизменной - Россия ведет войну в Украине

Все в один голос заявили, что нельзя возвращать российские лыжницы, когда в Украине идет война. Шведские спортсменки солидарны с Украиной и готовы даже отказаться от участия в соревнованиях, если туда допустят россиянок.

Рибом заявила, что на вопрос о возвращении россиянок в международные соревнования есть только один ответ: "Ситуация в Украине не изменилась, следовательно, российских спортсменов нельзя допускать к турнирам. Это просто кажется таким неправильным".

Сван публично рассказала о своем возмущении по поводу столь возможного решения Международного олимпийского комитета. Линн заверила, что имеет внутренний стержень, чтобы сдержать свое слово в случае, если россиянкам дадут зеленый свет для выступлений на международной арене.

Линн готова переступить свои спортивные амбиции, чтобы мир услышал ее мнение.

Ситуация остается неизменной – Россия ведет войну в Украине. Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это раздражает. Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли перемены? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовым к бойкоту. Есть моменты, которые больше спорта,

– выдала мощный спич лыжница Сван.

Недавно стало известно, что МОК всерьез рассматривает возможность возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям. Правда, этому будут предшествовать строгие условия. И это в тот момент, когда на войне гибнут украинские спортсмены, одним из таких 25 января стал легкоатлет Владимир Андрощук.

К примеру, через Азию, олимпийский комитет которой уже сделал официальные приглашения России и Беларуси для участия в Азиатских играх-2023.

Азиатские игры-2023 продлятся с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Соревнования должны были начаться еще осенью 2022 года, но были перенесены из-за вспышки коронавируса в стране-хозяйке.

Также спортсменов враждебных стран могут допустить в Олимпиаду в Париже, которая состоится уже в следующем 2024 году. Украина готова отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, россиян и белорусов туда допустят.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк уже отреагировал на подобные заявления МОК. Международный олимпийский комитет продолжает исповедовать, что "спорт вне политики".