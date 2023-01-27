Така ідея можливого повернення лижниць з Росії сподобалась далеко не усім. Першими проти цього виступили зіркові представниці Швеції Емма Рібом, Майя Дальквіст, Лінн Сван та Ебба Андерссон.

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Сван: Ситуація залишається незмінною — Росія веде війну в Україні

Усі в один голос заявили, що не можна повертати російських лижниць, коли в Україні триває війна. Шведські спортсменки солідарні з Україною та готові навіть відмовитись від участі у змаганнях, якщо туди допустять росіянок.

Рібом заявила, що на питання про повернення росіянок до міжнародних змагань є лише одна відповідь: "Ситуація в Україні не змінилася, отже, російських спортсменів не можна допускати до турнірів. Це просто здається таким неправильним".

Сван публічно розповіла про своє обурення щодо такого можливого рішення Міжнародного олімпійського комітету. Лінн запевнила, що має внутрішній стрижень, аби дотримати своє слово у випадку, якщо росіянкам таки дадуть зелене світло для виступів на міжнародній арені.

Лінн готова переступити через свої спортивні амбіції, аби світ почув її думку.

Ситуація залишається незмінною — Росія веде війну в Україні. Я за те, щоб не відчиняти двері. Навіть не варто відчиняти двері для обговорення. Це дратує. Як би я відреагувала, якби у короткостроковій перспективі відбулися зміни? Я готова бойкотувати змагання. Звичайно, це легко сказати, коли береш участь у турнірах, але я сподіваюся, що у мене є стрижень, щоб бути готовим до бойкоту. Є моменти, які більші за спорт,

– видала потужний спіч лижниця Сван.

Нещодавно стало відомо що МОК всерйоз розглядає можливість повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Щоправда, цьому передуватимуть суворі умови. І це у той момент, коли на війні гинуть українські спортсмени, одним із таких 25 січня став легкоатлет Володимир Андрощук.

Наприклад, через Азію, олімпійський комітет якої вже зробив офіційні запрошення Росії та Білорусі для участі в Азійських іграх-2023.

Зверніть увагу! Азійські ігри-2023 триватимуть із 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу. Змагання мали розпочатись ще восени 2022 року, але були перенесені через спалах коронавірус у країні-господарці.

Також спортсменів ворожих країн можуть допустити до Олімпіади у Парижі, яка відбудеться вже наступного 2024 року. Україна готова відмовитись від участі в Олімпійських іграх-2024, якщо росіян та білорусів туди допустять.

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк вже відреагував на подібні заяви МОК. Міжнародний олімпійський комітет продовжує сповідувати, що "спорт внє палітікі".