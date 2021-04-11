Лысенко завоевала медаль для Украины
Наша спортсменка в обеих дисциплинах показала второй результат и по сумме двоеборья тоже финишировала второй.
Стоит внимания Москва сгорела полностью, – Чумак после триумфа в России выложил фото с горящим Кремлем
Анастасия Лысенко подняла 116 килограммов в рывке и 136 – в толчке. По сумме двоеборья Лысенко набрала 252 килограмма.
Украинка не смогла побороться за "золото". Ее обошла 26-летняя британка Эмили Кэмпбелл, которая одержала разгромные победы в каждой из двух дисциплин.
Результаты чемпионата Европы, женщины (вес более 87 кг)
- Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 276 кг (122 + 154)
- Анастасия Лысенко (Украина) – 252 кг (116 + 136)
- Мелике Гюнал (Турция) – 243 кг (108 + 135)
Медальный зачет
Лысенко принесла одну серебряную медаль в официальный зачет и еще две в неофициальный. Для Украины это уже шестая медаль в официальном зачете. Еще 17 Украина имеет в неофициальном зачете. Наша сборная лидирует в двух зачетах.
Украинские призеры
- Камила Конотоп – "золото" (до 55 кг)
- Ирина Деха – "золото" (до 75 кг)
- Алина Марущак – "золото" (до 81 кг)
- Дмитрий Чумак – "золото" (до 109 кг)
- Анастасия Лысенко – "серебро" (более 87 кг)
- Дмитрий Вороновский – "бронза" (до 55 кг)