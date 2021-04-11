Лысенко завоевала медаль для Украины

Наша спортсменка в обеих дисциплинах показала второй результат и по сумме двоеборья тоже финишировала второй.

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Анастасия Лысенко подняла 116 килограммов в рывке и 136 – в толчке. По сумме двоеборья Лысенко набрала 252 килограмма.

Украинка не смогла побороться за "золото". Ее обошла 26-летняя британка Эмили Кэмпбелл, которая одержала разгромные победы в каждой из двух дисциплин.

Для Лысенко – это четвертое "серебро" в карьере на чемпионатах Европы. В самом тяжелом весе она также финишировала второй в 2015, 2017 и 2019 годах.

Результаты чемпионата Европы, женщины (вес более 87 кг)

Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 276 кг (122 + 154) Анастасия Лысенко (Украина) – 252 кг (116 + 136) Мелике Гюнал (Турция) – 243 кг (108 + 135)

Медальный зачет

Лысенко принесла одну серебряную медаль в официальный зачет и еще две в неофициальный. Для Украины это уже шестая медаль в официальном зачете. Еще 17 Украина имеет в неофициальном зачете. Наша сборная лидирует в двух зачетах.

Украинские призеры