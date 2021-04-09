Деха стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 килограмм).
К слову Сборная Украины поиздевалась над Данией в отборе на Евро-2022
На финише соревнований украинка оказалась сильнее россиянок Яны Сотиевой и Анастасии Романовой.
Результаты в весовой категории до 75 килограмм
После этого успеха Украина занимает третье место в медальном зачете с шестью золотыми медалями. На втором месте Румыния (7 золотых), на первом – Болгария (8 золотых).