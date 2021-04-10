Марущак показала лучший результат в рывке на 109 килограмм. Ее оппонентка осилила только вес в 100.
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В толчке украинка взяла 131 килограмм в последней попытке, но судьи не засчитали подход в этом весе. Марущак зачислили предыдущий вес в 127 килограмм – этого оказалось достаточно для третьего места.
Однако по сумме двоеборья Алина с преимуществом в 5 килограмм обошла француженку Жоэль Найо-Кечанку и взяла "золото".
Результаты в весовой категории до 81 килограмма
1. Алина Марущак (Украина) - 236 кг (109 + 127)
2. Жоэль Найо-Кечанке (Франция) – 231 кг (100 + 131)
3. Лиана Гуюрджан (Армения) – 227 кг (98 + 129)