Лисенко здобула медаль для України
Наша спортсменка в обох дисциплінах показала другий результат і за сумою двоборства теж фінішувала другою.
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Анастасія Лисенко підняла 116 кілограмів у ривку та 136 – у поштовху. За сумою двоборства Лисенко набрала 252 кілограми.
Українка не змогла поборотися за "золото". Її обійшла 26-річна британка Емілі Кемпбелл, яка здобула розгромні перемоги у кожній з двох дисциплін.
Результати чемпіонату Європи, жінки (вага понад 87 кг)
- Емілі Кемпбелл (Велика Британія) – 276 кг (122 + 154)
- Анастасія Лисенко (Україна) – 252 кг (116 + 136)
- Меліке Гюнал (Туреччина) – 243 кг (108 + 135)
Медальний залік
Лисенко принесла одну срібну медаль в офіційний залік та ще дві у неофіційний. Для України це вже шоста медаль в офіційному заліку. Ще 17 Україна має в неофіційному заліку. Наша збірна лідирує у двох заліках.
Українські призери
- Каміла Конотоп – "золото" (до 55 кг)
- Ірина Деха – "золото" (до 75 кг)
- Аліна Марущак – "золото" (до 81 кг)
- Дмитро Чумак – "золото" (до 109 кг)
- Анастасія Лисенко – "срібло" (понад 87 кг)
- Дмитро Вороновський – "бронза" (до 55 кг)