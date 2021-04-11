Лисенко здобула медаль для України

Наша спортсменка в обох дисциплінах показала другий результат і за сумою двоборства теж фінішувала другою.

Варте уваги Москва згоріла повністю, – Чумак після тріумфу в Росії виклав фото з палаючим Кремлем

Анастасія Лисенко підняла 116 кілограмів у ривку та 136 – у поштовху. За сумою двоборства Лисенко набрала 252 кілограми.

Українка не змогла поборотися за "золото". Її обійшла 26-річна британка Емілі Кемпбелл, яка здобула розгромні перемоги у кожній з двох дисциплін.

Для Лисенко – це четверте "срібло" у кар'єрі на чемпіонатах Європи. У найважчій вазі вона також фінішувала другою у 2015, 2017 та 2019 роках.

Результати чемпіонату Європи, жінки (вага понад 87 кг)

Емілі Кемпбелл (Велика Британія) – 276 кг (122 + 154) Анастасія Лисенко (Україна) – 252 кг (116 + 136) Меліке Гюнал (Туреччина) – 243 кг (108 + 135)

Медальний залік

Лисенко принесла одну срібну медаль в офіційний залік та ще дві у неофіційний. Для України це вже шоста медаль в офіційному заліку. Ще 17 Україна має в неофіційному заліку. Наша збірна лідирує у двох заліках.

Українські призери