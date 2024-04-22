Украинец воспользовался им на все 100 процентов. Он выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и своими перформансами вызывает восторг легендарных вратарей, болельщиков и экспертов.

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Статусный вариант для Лунина

Сейчас перед Андреем Луниным стоит серьезная дилемма – оставаться в Мадриде и бороться за статус первого номера с одним из сильнейших вратарей мира Тибо Куртуа или переходить в другой клуб на волне успеха. Его контракт действует до 30 июня 2025 года, поэтому надо принимать решение, ведь, если он не продлит соглашение, то Реал продаст голкипера летом, чтобы получить за него деньги, а не отпускать свободным агентом.

Сообщается, что за ситуацией вокруг украинца внимательно следит полуфиналист Лиги чемпионов ПСЖ. Руководство французского клуба недовольно игрой Джанлуиджи Доннаруммы и ищет ему конкурента. Парижане готовы приобрести Андрея Лунина летом и предложат Реалу сумму в размере 20 миллионов евро.

Напомним, что "сливочные" приоритетным вариантом видят продление контракта с украинцем и готовы значительно повысить ему зарплату. После матча с Манчестер Сити президент Реала сказал Андрею, что он может покинуть команду для получения большей игровой практики, однако нигде не получит столько славы, как в Мадриде.

Интересно. Накануне Андрей Лунин стал самым популярным спортсменом в соцсетях среди украинцев. После игры с Манчестер Сити в инстаграме на него подписалось более миллиона пользователей, что позволило вратарю перегнать Мудрика, Усика и Зинченка, которые до этого удерживали топ-3.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 28 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз оставлял ворота "сухими". Следующий поединок мадридцы сыграют 26 апреля на выезде против Реал Сосьедада. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.