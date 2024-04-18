Андрей Лунин долгое время находился в тени первого номера "сливочных" Тибо Куртуа. Только в сезоне 2023/24 украинец получил полноценный шанс продемонстрировать свое мастерство, пишет 24 Канал.

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Звездный час Лунина

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити стал лучшим в карьере Лунина. 25-летний голкипер неоднократно спасал свою команду в основное и дополнительное время. А в серии пенальти отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича, чем обеспечил выход "сливочных" в полуфинал.

После яркого матча с Манчестер Сити Лунин стал одним из самых популярных украинских спортсменов в инстаграме. По состоянию на четверг, 18 апреля, у Лунина уже 2,22 миллиона подписчиков. За один день он обогнал Михаила Мудрика (1,92 миллиона) и даже Александра Усика (2,03 миллиона).

Сейчас лидерство принадлежит защитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко, у которого 2,62 миллиона подписчиков. Однако не исключено, что вскоре Лунин обойдет партнера по сборной Украины.

Лунин в сезоне 2023/24