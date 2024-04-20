Украинский голкипер имеет действующее соглашение с Реалом до июня 2025 года. Однако украинцу могут предложить улучшенный контракт уже сейчас.

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Чем Реал может поощрить Лунина

Продление контракта Реала с украинским голкипером все ближе, но этот вопрос еще не закрыт.

Руководство клуба высказалось четко и намерено подписать с Андреем Луниным долгосрочный контракт. Они осознают, что с Куртуа и украинцем вратарский фланг "сливочных" некоторое время будет прикрыт без особых проблем. Поэтому летом 2024 года Реал не намерен делать никаких кадровых изменений в воротах.

В новом контракте мадридский клуб точно повысит Андрею Лунину зарплату и пропишет пункт, согласно которому украинец должен будет провести гарантированное количество матчей за сезон.

После победы над Манчестер Сити президент Реала Флорентино Перес лично поблагодарил Лунина и уже тогда поднимал тему продления контракта с украинским вратарем.

Важно. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел за Реал в Ла Лиге 19 матчей, в которых пропустил 11 мячей и 10 раз ворота оставались "сухими". В Лиге чемпионов-2023/2024 сыграл 6 матчей, в которых 7 раз пропустил мячи и 2 раза оставлял ворота "сухими".

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, состоится Эль-Класико – поединок между Реалом и Барселоной. Есть информация, что по его результатам определится судьба Хави. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.