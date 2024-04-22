Українець скористався ним на всі 100 відсотків. Він виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги та своїми перформансами викликає захват легендарних воротарів, уболівальників і експертів.

Читайте також Чарівник Беллігол: Реал вирвав перемогу у Барселони в Ель Класіко – відеоогляд

Статусний варіант для Луніна

Наразі перед Андрієм Луніним стоїть серйозна дилема – залишатися в Мадриді та боротися за статус першого номера з одним із найсильніших воротарів світу Тібо Куртуа чи переходити в інший клуб на хвилі успіху. Його контракт чинний до 30 червня 2025 року, тож треба приймати рішення, адже, якщо він не продовжить угоду, то Реал продасть голкіпера влітку, щоб отримати за нього гроші, а не відпускати вільним агентом.

Повідомляється, що за ситуацією навколо українця уважно стежить півфіналіст Ліги чемпіонів ПСЖ. Керівництво французького клубу незадоволене грою Джанлуїджи Доннарумми та шукає йому конкурента. Парижани готові придбати Андрія Луніна влітку та запропонують Реалу суму в розмірі 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "вершкові" пріоритетним варіантом вбачають продовження контракту з українцем і готові значно підвищити йому зарплату. Після матчу з Манчестер Сіті президент Реала сказав Андрію, що він може залишити команду для отримання більшої ігрової практики, проте ніде не отримає стільки слави, як у Мадриді.

Цікаво. Напередодні Андрій Лунін став найпопулярнішим спортсменом у соцмережах серед українців. Після гри з Манчестер Сіті в інстаграмі на нього підписалося понад мільйон користувачів, що дозволило воротарю перегнати Мудрика, Усика та Зінченка, які до цього утримували топ-3.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 28 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 25 голів та 12 разів залишав ворота "сухими". Наступний поєдинок мадридці зіграють 26 квітня на виїзді проти Реал Сосьєдада. Стартовий свисток прозвучить о 22:00.