После невероятной игры Андрея Лунина в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, в котором мадридский Реал одержал победу в серии пенальти (1:1, пен. 4:3), популярность украинского голкипера значительно возросла. В послематчевых одиннадцатиметровых Лунин совершил два сейва, что позволило Реалу победить и выйти в полуфинал турнира.

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Президент Реала дал Лунину важный совет

Многие болельщики "сливочных" уже видят в Лунине постоянного первого номера, даже после возвращения травмированного Тибо Куртуа. Однако решение о составе команды принимает тренерский штаб.

В действия Карло Анчелотти президент Реала Флорентино Перес не вмешивается, однако он также обеспокоен будущим Лунина и провел с ним важный разговор.

Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше, но ты нигде не получишь столько славы, как здесь,

– сказал Перес в личном разговоре Лунину.

К слову. В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 27 поединков, в которых пропустил 23 мяча. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности. Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025 года.