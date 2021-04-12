Лунин отметил, что это два разных тренера, с разной спецификой тренировочного процесса.
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Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чем-то схож. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Наверное, это связано с тем, что в Реале больше времени на подготовку к играм. Очень трудно сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них,
– отметил Лунин.
Лунин в Реале: регресс в карьере голкипера
- Луганская Заря в 2018 году неожиданно оформила трансфер вратаря сборной Украины в звездный Реал. Но за это время Лунин провел в рамке ворот "Королевского клуба" лишь один официальный матч. Однако и он оказался неудачным. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно катался по арендам. Последним таким клубом 21-летнего Лунина стал Овьедо, эта аренда стала одной из лучших для Андрея. Благодаря удачной игре он заслужил возвращение в Реал. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда отдавал предпочтение бельгийцу Тибо Куртуа.
- Лунин уже сам заявил, что не прочь покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе и Бетис хотели арендовать голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слов.