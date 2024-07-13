Голкипер Реала может сменить клубную прописку уже в нынешнее трансферное окно. На него претендует немало топ-клубов Европы, однако украинец может выбрать и достаточно экзотический вариант.

Читайте также Герой Португалии на Евро-2024 может сменить Лунина в Реале

Еще один вариант для Лунина

По информации известного журналиста, 25-летний вратарь согласился провести переговоры с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Предметом разговора станет возможный трансфер в один из клубов местного чемпионата.

Вероятнее всего речь идет о звездных Аль-Насре или Аль-Иттихаде. За первых играет Криштиану Роналду, а за вторых – Карим Бензема и Н'Голо Канте (туда же сватают и Кевина де Брюйне).

Отметим, что также в Саудовскую Аравию могут перебраться два звездных бразильских вратаря АПЛ – Алисон и Эдерсон. Первого именно Андрей Лунин может заменить в Ливерпуле, а среди потенциальных замен второго рассматривается вариант с Анатолием Трубиным.

К слову. Накануне Лунин в новом интервью заявил, что хочет остаться в Реале. Однако его главным условием является гарантия игровой практики. Согласится ли "королевский клуб" на такое условие пока неизвестно.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 украинский голкипер провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз оставлял свои ворота "сухими". Его действующее соглашение со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2025 года.