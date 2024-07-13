Голкіпер Реала може змінити клубну прописку вже в нинішнє трансферне вікно. На нього претендує чимало топклубів Європи, проте українець може обрати й досить екзотичний варіант.

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Ще один варіант для Луніна

За інформацією відомого журналіста, 25-річний воротар погодився провести перемовини з Суверенним фондом Саудівської Аравії. Предметом розмови стане можливий трансфер в один із клубів місцевого чемпіонату.

Найімовірніше йдеться про зіркові Аль-Наср або Аль-Іттіхад. За перших грає Кріштіану Роналду, а за других – Карім Бензема та Н'Голо Канте (туди ж сватають і Кевіна де Брюйне).

Зазначимо, що також у Саудівську Аравію можуть перебратися два зіркові бразильські воротарі АПЛ – Алісон та Едерсон. Першого саме Андрій Лунін може замінити у Ліверпулі, а серед потенційних замін другого розглядається варіант з Анатолієм Трубіним.

До слова. Напередодні Лунін у новому інтервʼю заявив, що хоче залишитися в Реалі. Проте його головною умовою є гарантія ігрової практики. Чи погодиться "королівський клуб" на таку умову наразі невідомо.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 український голкіпер провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів залишав свої ворота "сухими". Його чинна угода з "вершковими" розрахована до 30 червня 2025 року.