Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прошлым летом сменил Шахтер на Бенфику. Игрок обошелся португальскому клубу в 10 миллионов евро.

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Гранды хотят Трубина

Несмотря на нестабильный сезон "орлов" сам Анатолий показал свой класс в этой кампании. Это вызвало интерес к 22-летнему голкиперу со стороны грандов европейского футбола.

По данным украинских СМИ, в услугах Трубина заинтересован Манчестер Сити. Пока непонятно, видят ли "горожане" Анатолия как замену Эдерсону, или украинец будет дублером бразильца.

Кроме того, интерес к футболисту проявляет и миланский Интер. Команда Симоне Индзаги хотела переманить футболиста из Шахтера еще прошлым летом, однако в итоге сделала ставку на Янна Зоммера.

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В этом сезоне Трубин провел аж 48 матчей за Бенфику, оформив 17 клиншитов. "Орлы" заняли второе место в чемпионате Португалии и дошли до четвертьфинала Лиги Европы.