Впрочем, после восстановления Тибо Куртуа он снова стал вторым вратарем "сливочных". 25-летний украинец больше не хочет стабильно оставаться на скамейке запасных, поэтому может покинуть мадридский клуб уже в летнее трансферное окно.

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Может сменить Испанию на Англию

Накануне появилась информация, что Лунин готов продлить соглашение с Реалом, которое заканчивается 30 июня 2025 года. Его главным условием является гарантия игровой практики.

Если же этого не произойдет, то есть немало клубов, которые хотят его подписать. В список претендентов теперь добавился еще один. Речь идет об английском Ливерпуле.

По информации издания, этим летом Алиссон может перейти в один из саудовских клубов. Руководство "красных" уже начало поиски нового вратаря и остановилось на кандидатуре Андрея Лунина.

Сообщается, если бразилец окончательно решит покинуть английский клуб, то Ливерпуль приложит максимум усилий, чтобы подписать вратаря сборной Украины. Лунину также интересен такой вариант продолжения карьеры.

К слову. Ранее главными фаворитами на приобретение Андрея Лунина называли Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в прошлой кампании украинец провел за "сливочных" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".