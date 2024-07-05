33-летний полузащитник действующего чемпиона АПЛ уже в нынешнее трансферное окно согласился сменить Англию на Саудовскую Аравию. Об этом сообщил известный журналист Руди Галетти,

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Может стать одноклубником Бензема

По его информации, Кевин де Брюйне дал устное согласие на трансфер в Аль-Иттихад. За эту команду уже играют Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

Теперь саудовскому клубу нужно договориться о трансфере с Манчестер Сити. Сообщается, что "горожане" не будут против и готовы отпустить свою легенду.

Справка. В сезоне-2023/2024 Кевин де Брюйне провел за МанСити 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 18 ассистов.

Напомним, что бельгиец выступает за "горожан" с 2015 года. За это время он завоевал с клубом 18 трофеев, в частности, 6 чемпионств АПЛ и триумф в Лиге чемпионов.