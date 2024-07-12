Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного соперника и основного кипера, Тибо Куртуа.

Читайте также Программа обмена: лондонский клуб хочет получить Лунина

Планирует ли Лунин оставаться в Мадриде

Украинский голкипер сообщил, что хочет остаться в "королевском" клубе.

Скоро узнаем, останусь ли я в Реале. Я хочу остаться, у меня с ними все прошло хорошо. И теперь моя судьба в руках клуба. Это все, что я могу сказать о своем будущем. Если бы я не хотел быть здесь, то взял бы все свои каникулы, но я возвращаюсь в понедельник, 15 июля и продолжу тренироваться, потому что я в лучшей команде в мире,

– рассказал Лунин.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за Реал 31 матч во всех турнирах.

Отметим, что ранее была информация, что Андрея Лунина в Реале может заменить голкипер сборной Португалии Диогу Кошта.