На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 проходят матчи 4-го тура групповой стадии. Во вторник, 7 ноября, были вынесены восемь матчей в группах Е, F, G и H, пишет 24 канал.

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На ранний слот был вынесен и матч с участием единственного представителя Шахтера. Команда Марино Пушича неожиданно дала серьезное сражение Барселоне и обыграть каталонцев. Единственный гол за "горняков" забил Данило Сикан.

В другой игре, назначенной на 19:45 по Киеву, дортмундская Боруссия во второй раз обыграла Ньюкасл благодаря голам Фюллькруга и Брандта. Это существенно повысило шансы немцев на выход в плей-офф.

Группа Е

Лацио – Фейеноорд

Атлетико – Селтик

Группа F

Боруссия Д – Ньюкасл 2:0 (Фюллькруг, 26, Брандт, 79)

Милан – ПСЖ

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Группа G

Манчестер Сити – Янг Бойз

Црвена Звезда – Лейпциг

Группа H

Шахтер – Барселона 1:0 (Сикан, 40)