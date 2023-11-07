На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 проходят матчи 4-го тура групповой стадии. Во вторник, 7 ноября, были вынесены восемь матчей в группах Е, F, G и H, пишет 24 канал.
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На ранний слот был вынесен и матч с участием единственного представителя Шахтера. Команда Марино Пушича неожиданно дала серьезное сражение Барселоне и обыграть каталонцев. Единственный гол за "горняков" забил Данило Сикан.
В другой игре, назначенной на 19:45 по Киеву, дортмундская Боруссия во второй раз обыграла Ньюкасл благодаря голам Фюллькруга и Брандта. Это существенно повысило шансы немцев на выход в плей-офф.
Группа Е
- Лацио – Фейеноорд
- Атлетико – Селтик
Группа F
- Боруссия Д – Ньюкасл 2:0 (Фюллькруг, 26, Брандт, 79)
- Милан – ПСЖ
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Группа G
- Манчестер Сити – Янг Бойз
- Црвена Звезда – Лейпциг
Группа H
- Шахтер – Барселона 1:0 (Сикан, 40)
- Порту – Антверпен