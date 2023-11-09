Испанский коллектив одержал разгромную победу со счетом 3:0. Голами за "сливочных" отличились Браим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго, а все началось с отбитого Андреем Луниным пенальти уже на 6-й минуте матча.

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Анчелотти переписал историю

Этот триумф не только позволил Реалу досрочно гарантировать себе место в плей-офф ЛЧ-2023/2024, но и стал знаковым для Карло Анчелотти. Теперь на счету итальянского специалиста 116 побед в статусе тренера в самом престижном европейском футбольном турнире.

Главный тренер мадридцев стал рекордсменом по этому показателю, опередив легендарного бывшего наставника Манчестера Юнайтеда Алекса Фергюсона.

Такое количество побед Анчелотти получил суммарно возглавляя 8 клубов в Лиге чемпионов. Кроме своего нынешнего клуба он также побеждал в этом турнире с Пармой, Ювентусом, Челси, Миланом, ПСЖ, Баварией и Наполи.

Интересно. Карло Анчелотти также является рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в ЛЧ и титулами. Он единственный, кто 4 раза триумфовал в этом турнире.