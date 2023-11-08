Реал – Брага 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61.

В Лиге чемпионов 2023-2024 годов прошли матчи 4 тура групповой стадии. В одной из игр среди мадридский Реал принимал португальскую Брагу, пишет 24 канал.

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Подопечные Карло Анчелотти выиграли три стартовых встречи, поэтому для обеспечения выхода в 1/8 финала им достаточно было не проиграть Браге. В начале матча Реал столкнулся с форс-мажором.

Травму на тренировке получил Кепа Аррисабалага, поэтому выйти с первых минут пришлось Андрею Лунину. Впрочем, украинец на старте показал себя с лучшей стороны. Васкес сбил игрока Браги на своей площадке.

Но вратарь смог парировать выстрел Джало в правый угол. Это помогло Реалу унять атакующие способности Браги и открыть счет на 27 минуте. Браим Диас удачно отозвался на передачу Родриго и забил почти пустые ворота.

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Во втором же тайме мадридцы добили португальцев благодаря голу и ассисту от Винисиуса. В свою очередь Лунин сохранил ворота на замке, совершив три сэйва.

Реал обеспечил себе выход в плей-офф, а после осечки Наполи с Унионом мадридцы являются явными фаворитами на первое место. У Браги еще есть шанс навязать борьбу неаполитанцам, от которых отстает на 4 очка.

Видеообзор матча Реал – Брага: