Найбільше представників у команді туру опинилося з Атлетіко. Це сталося завдяки розгромній перемозі над Селтіком з рахунком 6:0, яка дозволила підопічним Сімеоне піднятися на перше місце у групі "E".

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Лунін скористався своїм шансом по максимуму

Що приємно, у символічній команді знайшлося місце й українському футболісту. Воротар Реала Андрій Лунін неочікувано отримав шанс вийти на поле через травму Кепи, яку той отримав на передматчевій розминці.

Українець використав шанс на повну та став найкращим на своїй позиції в четвертому турі Ліги чемпіонів. У матчі проти Браги він ефектно відбив пенальті вже на 6-й хвилині матчу та зробив ще 3 сейви, залишивши ворота "сухими" при очікуваних голах у суперника 2.03.

Також голкіпер здійснив 1 успішний вихід з воріт, зробив 29 дотиків та віддав 15 з 18 точних пасів. За це Андрій отримав оцінку 8.2.

Найкращим же в турі було визнано Антуана Грізмана. Гравець Атлетіко зробив дубль у ворота чемпіона Шотландії та отримав шалені 9.8 бали.



Лунін потрапив до команди тижня в ЛЧ / інстаграм SofaScore

Цікаво. Завдяки перформансу в матчі проти Браги Андрій Лунін допоміг Карло Анчелотті вкотре переписати історію. Для італійського тренера перемога над Брагою з рахунком 3:0 стала 116-ю в Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом цього турніру.

Свій наступний матч мадридський Реал зіграє 11 листопада проти Валенсії Романа Яремчука. Дуже хочеться вірити, що Лунін зміг переконати тренерський штаб своєю грою та отримає шанс вийти на футбольне поле.