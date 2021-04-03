Лунин может стать игроком Тоттенхэма или Боруссии Дортмунд
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть мадридский Реал. Украинский голкипер может перейти в английский Тоттенхэм или Боруссию Дортмунд.
Источник:Don Balón
Лунин хочет переехать из Испании
Лунин якобы попросил Реал отправить его в команду, где он будет получать игровое время. Андрей отыграл всего 1 матч в сезоне-2020/2021.
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Сообщается, что 22-летний футболист понимает, что не выиграет конкуренцию у основного голкипера Реала Тибо Куртуа.
После аренд в испанские клубы Леганес, Вальядолид и Овьедо вратарь хочет попробовать силы в другой стране. Президент "сливочных" Флорентино Перес якобы не будет препятствовать трансферу.
Если Реал получит хорошее предложение по Лунину, то Перес позволит украинцу уйти.
Наставник Реала Зинедин Зидан также не будет препятствовать трансферу Лунина. Впрочем, Зидан попросит найти замену украинцу.
По информации Don Balón, ранее Луниным заинтересовался Тоттенхэм. Кроме "шпор", на Лунина теперь претендует и дортмундская Боруссия.
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