Вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть мадридский Реал. Украинский голкипер может перейти в английский Тоттенхэм или Боруссию Дортмунд.

Лунин хочет переехать из Испании

Лунин якобы попросил Реал отправить его в команду, где он будет получать игровое время. Андрей отыграл всего 1 матч в сезоне-2020/2021.

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Сообщается, что 22-летний футболист понимает, что не выиграет конкуренцию у основного голкипера Реала Тибо Куртуа.

После аренд в испанские клубы Леганес, Вальядолид и Овьедо вратарь хочет попробовать силы в другой стране. Президент "сливочных" Флорентино Перес якобы не будет препятствовать трансферу.

Если Реал получит хорошее предложение по Лунину, то Перес позволит украинцу уйти.

Наставник Реала Зинедин Зидан также не будет препятствовать трансферу Лунина. Впрочем, Зидан попросит найти замену украинцу.

По информации Don Balón, ранее Луниным заинтересовался Тоттенхэм. Кроме "шпор", на Лунина теперь претендует и дортмундская Боруссия.

Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. Футболист перешел из луганской Зари. Закрепиться в Реале Лунину пока не удалось.